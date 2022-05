Sampdoria, Giampaolo a San Siro contro l'Inter: "Nulla è scontato, nessuno vuol fare brutta figura"

VERSO INTER-SAMP

Il tecnico blucerchiato a Il Giornale: "Il Milan non è stata per me un'opportunità"

Il Sassuolo arbitro dello scudetto. Certo. Perché tutto, in fondo, dipende da quel che succederà al Mapei Stadium: solo un successo degli emiliani contro il Milan potrebbe regalare una chance all'Inter. A patto però che, nel caso, i nerazzurri riescano a battere la Samp. Già, la Samp di Marco Giampaolo, il tecnico che ha preceduto Stefano Pioli sulla panchina rossonera, in una sfortunata e deludente parentesi della sua carriera: "Il mio rapporto con il Milan non c’entra nulla con il presente - ha dichiarato il tecnico blucerchiato a Il Giornale - ora sono alla Samp e il Milan fa la sua parte che è poi quella del Milan. Comunque non è stata una opportunità perché sono stato talmente poco da far disperdere il valore dell’opportunità". © Getty Images

D'accordo, resta il fatto che con una salvezza già conquistata, la trasferta a San Siro contro l'Inter potrebbe non essere accompagnata da grandi stimoli. Una supposizione che Giampaolo rifiuta categoricamente: "Negli ultimi anni - ha proseguito - c’è stato un salto di qualità del calcio italiano documentato per esempio dall’ultima giornata di campionato. Il Venezia, già retrocesso, fa un punto a Roma, noi della Samp, pur salvi, siamo riusciti a vincere con la Fiorentina che si giocava l’Europa. E comunque risultati di questo genere ce ne sono stati tanti. Se poniamo sempre l’attenzione su dinamiche vecchie di 10 o 20 anni fa, non facciamo altro che alimentarle. Negli ultimi anni e oggi il campionato italiano dimostra che le squadre si giocano le partite e poi, probabilmente la più forte vince in percentuale rispetto all’altra. Ma di scontato non c’è nulla e soprattutto fare brutte figure non piace a nessuno, le partite di giocano. L’Inghilterra, da questo punto di vista, ci insegna molto”.