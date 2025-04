Sampdoria, Evani : "Ho visto lo spirito giusto ora sei finali"

Presentazione ufficiale per Chicco Evani, neo tecnico della Sampdoria, che avrà il difficile compito di evitare la retrocessione in serie C. La rivoluzione arrivata dopo la sconfitta di Spezia ha stravolto tutto il management blucerchiato con il ritorno di Andrea Mancini come d.s. e la promozione a d.t. di Gianni Invernizzi. Un gruppo che fa riferimento alla Sampdoria dello scudetto ma anche alla nazionale guidata da Mancini che aveva Evani al suo fianco. "Speriamo che abbia lo stesso risultato e lo stesso peso che siamo riusciti ad ottenere con la Nazionale - ha sottolineato Evani -. Anche in Nazionale non eravamo i più bravi ma lo siamo diventati col lavoro e con questo spirito che c'era fra staff e giocatori. Eravamo un tutt'uno ed è quello che deve diventare ora. Ci auguriamo che questo serenità possa aiutare a rendere i ragazzi più liberi". Una missione da compiere in sei gare. "Dal primo giorno ho chiesto disponibilità e impegno e devo dire che mi hanno sorpreso positivamente - ha spiegato Evani -. E' una squadra che sta bene e vuol dire che è allenata. Ha una 'pesantezza' mentale, però mi sembra che lo spirito sia quello giusto. I ragazzi hanno consapevolezza che queste sei partite saranno sei finali, ho detto loro di aver fiducia in sé stessi e nei compagni". Non sarà facile ma Evani ha le idee tattiche chiare. "Stiamo lavorando su un sistema di gioco che garantisca equilibrio, dove tutti devono partecipare alle due fasi. Devono muoversi all'unisono, che sia una squadra compatta e che non conceda spazi agli avversari. Nessuno è capace di fare miracoli in poco tempo e manca forse quella 'sana ignoranza' che permette di arrivare, anche in maniera sporca, alla vittoria". Spicca in questa rivoluzione, seppur non ufficialmente, la figura di Roberto Mancini. "E' un amico del presidente e un amico della Sampdoria. La sente nell'anima e vederla in questa situazione gli fa male. Qualche indicazione è evidente sia arrivata anche da lui. Ci sta vicino. Lui spera che possiamo fare questa 'impresa'".