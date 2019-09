"C'è voglia di rifarsi, questo zero in classifica infastidisce tutti. Dobbiamo vincere e dobbiamo farlo con una prestazione di alto livello". In vista della prossima partita contro il Torino, Eusebio Di Francesco ha le idee chiare: "In queste prime giornate ci è mancata la continuità, l'attenzione in certe fasi della gara. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto, per esempio la prima mezzora contro il Sassuolo o a tratti contro il Napoli. Per ora parliamo ancora di pochi minuti, ma dobbiamo estendere le nostre prestazioni per portarle fino a 90 minuti. Affrontiamo una squadra forte, che ha una fisicità importante. Lavorano insieme da tanto tempo e con lo stesso allenatore". Concentrazione la parola d'ordine: " Stiamo lavorando sulla testa, è un momento in cui facciamo degli errori individuali e prendiamo degli schiaffi. Quindi bisogna migliorarsi".