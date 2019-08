E' durata tutta la mattina la visita genovese di Alex Knaster e Jamie Dinan, i due multimiliardari che vogliono acquistare la Sampdoria insieme a Gianluca Vialli. Questa mattina sono andati al centro sportivo

di Bogliasco per vedere da vicino le strutture di allenamento blucerchiate, poi sono rientrati in hotel. Da lì sono andati via con Dinan che ha raggiunto l'aeroporto di Genova dove lo aspettava un jet privato con destinazione New York. Vialli invece sarebbe partito già stamattina. Scende il sipario su questo sopralluogo durato poco meno di quarantotto ore in cui il gruppo Vialli ha visionato oltre al quartier generale di allenamento anche lo stadio Luigi Ferraris. E Dinan avrebbe ricevuto anche una sciarpa blucerchiata da un giovane tifoso doriano prima di lasciare l'hotel. Ora si aspettano le prossime mosse con il presidente Massimo Ferrero.