SAMP, GIAMPAOLO: "CON IL GENOA È IMPRONOSTICABILE"

13/04/2019

Giampaolo, tecnico della Samp, ha anticipato in conferenza stampa i temi del derby di domani: "Il filo conduttore dal mio primo derby a quello che affronteremo domani? Siamo sempre scesi in campo per vincere, mai sparagnini: è una gara impronosticabile, ma da vivere con cura e giusto atteggiamento mentale". E ancora: "Non so che avversario aspettarmi: ho sentito che possono giocare sia con quattro che con tre difensori, ma in campo non scende il sistema di gioco, bensì la qualità dei giocatori e il giusto atteggiamento. Giocare il derby deve essere una gioia, un divertimento responsabile".