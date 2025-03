Samp dilagante alla Viareggio Cup, vince anche il Torino

La seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2025 ha offerto partite emozionanti e risultati sorprendenti. Ecco il resoconto completo delle gare disputate martedì 18 marzo. TORINO-ASTERAS AKTOR 3-2 Il Torino conquista la prima vittoria nel torneo superando l'Asteras Aktor in un match avvincente. Dopo essere passati in svantaggio nei primi minuti con la rete di Kallanhi, i granata hanno ribaltato il risultato grazie alla doppietta di Conzato e al gol di Spadoni, rendendo vano il momentaneo pareggio di Angelakis. VIS PESARO-OJODU CITY 1-1. Pareggio equilibrato tra Vis Pesaro e gli africani dell'Ojodu City. Dopo il vantaggio degli ospiti con Jackson nella ripresa, i marchigiani hanno trovato il pari con Barrere Lopez. SAMPDORIA-JÓVENES PROMESAS 6-0. Prestazione dominante della Sampdoria che travolge gli spagnoli del Jóvenes Promesas con sei reti. I blucerchiati hanno chiuso la prima frazione già sul 3-0 grazie alle marcature di Malanca, Ambrosio e un'autorete di Moumouni, per poi dilagare nella ripresa con Mezzotero, Rosciglioni e Valenza. WESTCHESTER UNITED-VIAREGGIO 3-3. Spettacolare pareggio tra gli americani del Westchester United e i padroni di casa del Viareggio. Dopo essere andati sotto di due reti nel primo tempo (doppietta di Hernandez) e aver subito la terza rete da Astaiza, i toscani hanno compiuto una straordinaria rimonta negli ultimi minuti grazie ai gol di Morandini, Fermi e Giannecchini. RAPPRESENTATIVA SERIE D-TERNANA 1-1. Match equilibrato tra la Rappresentativa Serie D e la Ternana, concluso con un giusto pareggio. Al vantaggio umbro firmato da Guaglianone nel primo tempo ha risposto D'Incoronato nella ripresa. UYSS NEW YORK-OLYMPIQUE THIESSOIS 0-5 Netta vittoria dei senegalesi dell'Olympique Thiessois che hanno travolto gli statunitensi dell'UYSS New York. Protagonista dell'incontro Faye, autore di una doppietta, insieme a Ndir e Samb. A completare il punteggio un'autorete di Lopez nel finale.