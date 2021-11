Serie A: Salernitana-Juventus 0-2, Allegri riparte con Dybala e Morata

SALERNITANA-JUVE 0-2

Con un gol per tempo, i bianconeri riscattano il ko con l'Atalanta e ritrovano i tre punti. La Joya sbaglia un rigore al 94'

di

ANDREA GHISLANDI

Nella 15a giornata di Serie A, la Juve batte 2-0 la Salernitana e si lascia alle spalle il ko con l'Atalanta. Primo tempo dominato dai bianconeri, che trovano il vantaggio al 21' con Dybala, poi il Var annulla un gol di Chiellini (fuorigioco di Kean). Nella ripresa campani sfortunati, quando il sinistro di Ranieri sbatte contro il palo (58'). La zampata di Morata appena entrato chiude la contesa (70'). La Joya calcia alle stelle un rigore (94').

LE PAGELLE

Ranieri 6,5 - Il terzino sinistro dei campani si merita quanto meno l'Oscar della sfortuna, quando colpisce il palo e il pallone attraversa tutta la linea di porta senza entrare. Sarebbe valso l'1-1 e per lui una serata da raccontare a figli e nipoti.

Belec 5,5 - Dice no a Dybala nel finale, ma ha qualche responsabilità sul gol di Morata, con il pallone che gli passa sotto le gambe.

Simy 5 - A Salerno non si trovano ancora le tracce del bomber che l'anno scorso aveva segnato 20 gol in Crotone. D'accordo che la squadra non lo aiuta più di tanto e gli arrivano pochi palloni, ma dal nigeriano ci si aspetta di più, altrimenti la salvezza è impossibile.

Dybala 7 - Questa Juve non può prescindere dall'argentino e anche a Salerno è arrivata la conferma. Sblocca il match con un bel sinistro, è sempre attivo e partecipe, Belec gli nega la gioia della doppietta e nel recupero scivola e calcia altissimo un rigore.

Morata 7 - Gli bastano 3' per chiudere la gara con un tocco ravvicinato che beffa Belec sotto le gambe. Poi lotta e duetta con Dybala, confermando di essere il miglior partner possibile per la Joya.

Kean 5 - Sfortunato protagonista del gol annullato a Chiellini (è suo il fuorigioco), l'attaccante azzurro spreca la chance concessagli da Allegri. Tanto fumo e poco arrosto, non tira mai in porta e non prende mai la decisione giusta.

IL TABELLINO

SALERNITANA-JUVENTUS 0-2

Salernitana (4-4-2): Belec 5,5; Veseli 5,5, Gyomber 5,5, Gagliolo 5,5; Zortea 6; Kechrida 5,5 (5' st Schiavone 6), L. Coulibaly 5,5, Capezzi 5(5' st Di Tacchio 5,5), Ranieri 6,5 (37' st Jaroszynski sv); Bonazzoli 6 (36' st Vergani sv), Simy 5 (20' st Djuric 5,5). A disp.: Fiorillo, Guerrieri, Kastanos, Bodgan, Delli Carri. All.: Colantuono 5,5

Juventus (4-2-3-1): Szczesny 6; Cuadrado 6,5, De Ligt 6, Chiellini 6, Pellegrini 5,5 (22' st Alex Sandro 6); Bentancur 6, Locatelli 6; Kulusevski 6,5, Dybala 7, Bernardeschi 6 (26' st Rabiot 6); Kean 5 (22' st Morata 7). A disp.: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, De Winter, Arthur, Kaio Jorge, Soulé. All.: Allegri 6

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 21' Dybala (J), 25' st Morata (J)

Ammoniti: Gagliolo (S), Locatelli (J)

Espulsi: -

Note: Al 49' st Dybala (J)calcia alto un calcio di rigore