Serie A, Salernitana-Empoli 2-4: Andreazzoli rovina il debutto di Colantuono

SALERNITANA-EMPOLI 2-4

Toscani straripanti all'Arechi: 4-0 nel primo tempo, non basta il tentativo di rimonta dei granata, che restano all'ultimo posto in classifica

Va all'Empoli lo scontro salvezza della nona giornata di Serie A: i toscani vincono 4-2 in casa della Salernitana di Colantuono, al debutto sulla panchina dei campani. La formazione di Andreazzoli chiude il primo tempo avanti 4-0 grazie a Pinamonti (doppietta), a Cutrone e all'autorete di Strandberg: non bastano, ad inizio ripresa, il tap-in di Ranieri e l'autogol di Ismajli per i granata, che restano all'ultimo posto in classifica. Getty Images

LE STATISTICHE

• 12 punti conquistati dall’Empoli finora: nelle prime nove gare di Serie A ha fatto meglio solo nel 2005/06 (13) e nel 2002/03 (sempre 13).

• Questa é solo la seconda volta in cui l’Empoli segna almeno quattro gol in un match in trasferta di Serie A (l’altra lo 0-4 in casa del Pescara nel novembre 2016.

• La Salernitana ha conquistato solo quattro punti in queste prime nove giornate: il suo precedente record negativo a questo punto della Serie A erano i sette punti del 1998/99.

• Per la prima volta nella sua storia in Serie A, l'Empoli ha segnato 4 gol in un primo tempo.

• Per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Salernitana ha subito 4 gol in un primo tempo.

• L'Empoli é l'unica squadra a contare giá due gol nei primi 2 minuti di gioco in questo campionato: autogol di Bonifazi contro il Bologna e Pinamonti oggi.

• Andrea Pinamonti è uno dei 4 giocatori (insieme a Vlahovic, Diaz e Leao) nati dopo l'1/1/1999 ad aver segnato almeno 3 gol in questo campionato.

• Cutrone ha ritrovato il gol in Serie A dopo 23 partite, interrompendo il suo digiuno piú lungo nei maggiori cinque campionati europei (ultima rete prima di oggi 19-07-2020 vs Torino).

• Per la prima volta nella sua storia in Serie A, l'Empoli ha segnato almeno 3 reti nel primo quarto d'ora di gioco.

• Per la prima volta nella sua storia in Serie A, la Salernitana ha incassato tre reti nei primi 15 minuti di gioco.

• La Salernitana ha subito 4 gol nel primo tempo oggi: ne aveva incassati tre in totale nelle prime frazioni sommando tutti i primi 8 match di questo campionato.

• Nessuna squadra ha segnato piú gol dell'Empoli nella prima mezz'ora di gioco in questa Serie A (8). La Salernitana è l'unica squadra che non ha ancora trovato il gol in questo intervallo in questo campionato.

• Ribery é il terzo giocatore piú anziano ad aver fornito un assist in questo campionato, dopo Reina e Quagliarella.

• Quattro dei sette autogol di questo campionato si sono verificati in match dell'Empoli.