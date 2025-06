Monza, all'U-Power stadium oltre 100 eventi in due anni

"Negli ultimi anni l'U-Power Stadium si è affermato come un punto di riferimento per il territorio, non solo per il calcio ma anche come location d'eccellenza per eventi aziendali, istituzionali e privati". Così il Monza in una nota. "Accanto alle partite ufficiali dell'Ac Monza in Serie A, che nelle ultime tre stagioni hanno registrato un'affluenza complessiva di oltre 675.000 spettatori - spiega il club lombardo -, l'impianto ha ospitato anche incontri internazionali grazie alla licenza Uefa, come Italia U21-Svezia e Italia Femminile-Galles. Completamente rinnovato, l'U-Power Stadium rappresenta oggi uno degli asset strategici del Club, a supporto di un progetto di sviluppo che va ben oltre l'ambito sportivo. Con la nascita della divisione eventi non matchday di Ac Monza, l'obiettivo di valorizzare le strutture anche al di fuori delle partite, ha trovato una concreta realizzazione registrando una crescita costante in termini di volumi e fatturato". Lo stadio, aggiunge il Monza, "è diventato sempre più una destinazione scelta da aziende, enti e organizzazioni che hanno trovato nei suoi spazi moderni, versatili e attrezzati la cornice ideale per i propri eventi come meeting aziendali, cene di gala, conferenze, attività di team building, eventi no profit, iniziative sportive e di formazione.