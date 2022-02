Salerno, incidente d'auto per Ribery: lieve trauma cranico

Grande spavento per Franck Ribery nella notte tra domenica e lunedì. L'attaccante della Salernitana è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Capaccio-Paestum, comune a circa quaranta chilometri da Salerno. La vettura su cui viaggiava si è schiantata contro un semaforo. Portato in ospedale per accertamenti, il francese ha riportato un lieve trauma cranico ed è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Getty Images