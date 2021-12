Salernitana, nessuna offerta accettabile: il trust chiede ulteriore tempo

"Ad oggi, alcuna delle offerte ricevute per l'acquisto della Salernitana 2021 è accettabile ai sensi dell'atto 'Trust Salernitana 2021' perché carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte per l'atto stesso o perché, come in ultimo, il soggetto offerente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per completare l'operazione": così in una nota diffusa dai trustee, Melior Trust e Wildar Trust, a conferma della difficile situazione del club campano. Il mandato del trust è fissato al 31 dicembre ma ora, per evitare l'esclusione del club dalla Serie A, chiede altro tempo.

Getty Images