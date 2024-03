Salernitana, esplode il caso Dia: si rifiuta di entrare, Liverani e il club lo scaricano

In casa Salernitana esplode il caso Boulaye Dia. L'attaccante senegalese si è rifiutato di entrare nei minuti finali contro l'Udinese e per lui l'avventura a Salerno è praticamente finita con mesi di anticipo. "Non ha voluto entrare alla fine. Ha fatto una scelta, che da oggi prenderemo in considerazione - ha tuonato il tecnico Fabio Liverani a fine match -. Ne prendo atto con la società, credo che sia una scelta definitiva. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni. Fuori rosa? Non credo che sia la parola giusta, ma è uno su cui non posso contare". Pugno duro anche da parte della società, che sta valutando la richiesta di risarcimento danni se ci siano i presupposti legali per una sospensione dello stipendio.