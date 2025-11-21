Bari, tutta la carica di Caserta: "Ora più aggressivi con il Frosinone"

"Abbiamo lavorato molto bene durante la sosta: mi aspetto in campo un Bari aggressivo e propositivo, che faccia la partita": così il tecnico dei pugliesi, Fabio Caserta, ha presentato la sfida di domani al San Nicola contro il Frosinone. "Cercheremo di invertire la rotta. Aspetto dai ragazzi maggiore maturità e consapevolezza delle proprie qualità. Di fronte avremo il Frosinone, un club che sta facendo un bel campionato, con ottimi attaccanti", ha aggiunto l'allenatore. "Vicari? Sta bene, ma per impiegarlo parlerò prima con lui al fine di comprendere come ha vissuto i carichi di lavoro. Lavoriamo spesso con la difesa a quattro. Non guardo la formazione iniziale: contano i cambi, che fanno la differenza, possono incidere e portare risultati", ha concluso, riferendosi al ritorno in gruppo del capitano. Il terzino Dorval è in dubbio: è rientrato influenzato dalla tournée con l'Algeria e sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico del club.