Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bari, tutta la carica di Caserta: "Ora più aggressivi con il Frosinone"

21 Nov 2025 - 21:00
© Getty Images

© Getty Images

"Abbiamo lavorato molto bene durante la sosta: mi aspetto in campo un Bari aggressivo e propositivo, che faccia la partita": così il tecnico dei pugliesi, Fabio Caserta, ha presentato la sfida di domani al San Nicola contro il Frosinone. "Cercheremo di invertire la rotta. Aspetto dai ragazzi maggiore maturità e consapevolezza delle proprie qualità. Di fronte avremo il Frosinone, un club che sta facendo un bel campionato, con ottimi attaccanti", ha aggiunto l'allenatore. "Vicari? Sta bene, ma per impiegarlo parlerò prima con lui al fine di comprendere come ha vissuto i carichi di lavoro. Lavoriamo spesso con la difesa a quattro. Non guardo la formazione iniziale: contano i cambi, che fanno la differenza, possono incidere e portare risultati", ha concluso, riferendosi al ritorno in gruppo del capitano. Il terzino Dorval è in dubbio: è rientrato influenzato dalla tournée con l'Algeria e sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico del club. 

Ultimi video

00:35
DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

01:37
Milan, torna Pulisic

Milan, rientro decisivo: nel derby torna Pulisic

Claudio Raimondi
01:32
DICH SPALLETTI PER SITO 21/11 DICH

Spalletti verso Firenze: "Facciamo vedere di essere gente da Juve"

00:17
DICH SPALETTI SU NAIZONALE DICH

Spalletti parla della Nazionale: "Italia? Abbiamo una squadra molto forte"

02:51
Verso Fiorentina-Juventus

Verso Fiorentina-Juventus

01:56
All'assalto del Mondiale

All'assalto del Mondiale: il cammino dell'Italia

01:46
Domani Napoli-Atalanta

Napoli a rapporto da Conte verso l'Atalanta

01:49
Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

01:35
Viola, è "la gara"

Per la Fiorentina è "la gara": arriva la Juventus

01:34
Da Kean a Fagioli

Juve, stai attenta al pericolo ex: da Kean a Fagioli

01:46
Verso Milan-Inter

Verso Milan-Inter: le voci dei tifosi, come finirà?

01:34
Inter-Milan arbitra Sozza

Inter-Milan arbitra Sozza: il derby a un milanese

01:58
Marotta lancia l'Inter

Marotta lancia l'Inter ma "teme" Allegri

01:23
DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

00:18
DICH NEDVED SU MONDIALE DICH

Nedved: "Raggiungere la Coppa del Mondo dopo 20 anni"

00:35
DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

I più visti di Calcio

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:26
Pogba pronto al rientro in Rennes-Monaco
21:00
Bari, tutta la carica di Caserta: "Ora più aggressivi con il Frosinone"
20:29
Euro 2032: Comune Firenze a Nyon: "Su stadio incontro positivo"
19:30
Lazio, Basic: "Per Sarri Lecce importante come finale Champions"
19:00
Udinese, Runjaic: "Bologna? Dovremo essere coraggiosi, non perdono da otto giornate"