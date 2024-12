Sale la febbre per Cagliari-Atalanta, stadio quasi sold out

Nemmeno un giorno di riposo dopo la sconfitta di Firenze: da lunedì i rossoblù sono sempre scesi in campo ad Assemini per preparare la sfida di sabato all'Unipol Domus (ore 15) contro l'Atalanta. Nerazzurri fermati ieri dal Real Madrid in Champions League, ma in campionato la squadra di Gasperini cerca in Sardegna la decima vittoria consecutiva e la conferma del primo posto. Davide Nicola ha tutta la rosa a disposizione: si sta allenando con il gruppo anche Lapadula, titolare nella formazione dell'ultima vittoria in casa con il Verona, ma assente per infortunio con la Fiorentina. Una gara speciale per quattro giocatori che hanno giocato nella Dea: Palomino, Zortea, Adopo e Piccoli. Nell'Atalanta invece gli ex sono Bellanova, probabilmente titolare, e Sulemana, destinato alla panchina. Buoni numeri dai primi giorni di vendita dei biglietti: niente tifosi dell'Atalanta, i supporter di casa che si sono assicurati un posto alla Domus sono già 15.500. Lunedì scorso cena di Natale in casa rossoblù. E oggi visita ad Assemini di una delegazione del Centro coordinamento Cagliari club. L'incontro si è concluso con un brindisi natalizio insieme al direttore generale rossoblù, Stefano Melis, al consigliere d'amministrazione Nicola Riva e alla slo, Giorgia Argiolas. Intanto Marin è stato votato il miglior calciatore romeno (anche miglior centrocampista) del 2024. "Sono grato di ricevere questo premio - le parole del centrocampista -. È la seconda volta in carriera. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, sostenuto e che hanno reso possibile questo momento. È un riconoscimento del mio lavoro che mi motiva a continuare ad allenarmi con ancora più dedizione".