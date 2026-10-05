Sabato il nuovo murale dedicato a Franco Baresi: sui social l'annuncio dell'artista

Tramite un video pubblicato su Instagram, l'autore del murale a Casa Milan sfregiato nei giorni scorsi dedicato a Franco Baresi, Lucas - Street Art & Paste-Up, ha annunciato che sabato 10 ottobre rifarà la sua opera in ricordo dello storico Capitano rossonero: "Il mio rammarico non è tanto per l'opera in sé perché i miei paste-up, essendo delle opere di carta, come il ciclo della vita hanno un inizio e una fine. Possono durare un giorno come possono durare quattro o dieci anni. Molto sta nell'educazione e nel rispetto della gente, così come anche nelle condizioni atmosferiche, visto che vengono esposti in luoghi non riparati. Il mio rammarico è per ciò che rappresentava quell'opera e per ciò che l'opera ha dato alle persone. Tutte le emozioni che mi hanno trasmesso coloro che hanno visto quell'immagine a Casa Milan e me l'hanno documentata sono state per me un piacere enorme: riuscire ad arrivare al cuore della gente e alla sua memoria. Questo sfregio dell'opera mi spezza il cuore per aver sfregiato la persona, per aver sfregiato l'immagine, per aver sfregiato Franco Baresi".