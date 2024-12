Runjaic verso Fiorentina-Udinese: "Superare i nostri limiti"

"Lunedì affronteremo una squadra che ha qualità, in particolare in fase offensiva, che pressa alto, che merita la classifica che ha. Noi abbiamo messo in campo due prestazioni intense contro Inter e Napoli, abbiamo avuto buone fasi di gioco ma anche momenti più critici su cui dobbiamo lavorare". Così l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa in vista del match di lunedì contro la Fiorentina. "Dobbiamo ridurre gli errori ed evitare ingenuità, se si va in svantaggio contro queste squadre poi è difficile recuperare. Abbiamo parlato con la squadra, stiamo lavorando sugli errori, oggi è la seconda giornata di allenamenti dopo la partita di Milano, ci siamo allenati prima con un piccolo gruppo e poi con chi ha giocato abbiamo fatto lavoro di recupero. Domani avremo un allenamento importante, tutti insieme elaboreremo il piano di gioco per la Fiorentina e cercheremo di affrontare la gara nel migliore dei modi", ha aggiunto.