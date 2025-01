Runjaic: "Udinese contro la Roma per il riscatto"

"Una squadra del nostro livello può anche perdere in trasferta, ma il punto è come arriva questa sconfitta. Noi siamo delusi dalla prestazione di Como, la nostra partita peggiore è stata quella con la Roma all'andata, a Como abbiamo avuto brutti momenti e momenti migliori, ma il risultato è stato pesante e quello che conta è proprio il risultato". Così l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic alla vigilia della partita contro la Roma in campionato. "Dobbiamo digerire la sconfitta e concentrarci sulla partita di domani, sarà importante avere una reazione, soprattutto davanti ai nostri tifosi. La settimana è stata breve, martedì abbiamo lavorato per recuperare dopo la partita, poi abbiamo avuto tre allenamenti per preparare la sfida alla Roma. La squadra è molto concentrata, l'obiettivo è giocare meglio di lunedì e ottenere anche un risultato migliore", ha aggiunto.