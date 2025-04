Runjaic scuote Udinese: "Periodi brutti aiutano a crescere"

"Non mi erano mai capitate cinque sconfitte di fila, ma questo è un livello diverso, una nuova esperienza per me. Questi periodi portano poi a una crescita, ora dobbiamo uscirne e l'unico modo è andare avanti". Così dopo la sconfitta con il Torino ha parlato il tecnico bianconero Kosta Runjaic. "Abbiamo avuto diverse occasioni, ma abbiamo preso dei gol facili, come nelle scorse partite. Poi abbiamo fatto un gol in fuorigioco, avuto un po' di sfortuna e regalato un gol. In queste partite, se non segni, è facile che poi perdi 2-0", ha aggiunto.