Rooney, Seedorf, Makelele e... Fabregas: quante leggende a Parigi per Psg-Bayern

28 Apr 2026 - 21:11
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Una finale anticipata. Psg e Bayern Monaco sono probabilmente le due squadre più forti in Europa in questo momento: soltanto una delle due potrà andare in finale per vincere la Champions League. Stasera al Parco dei Principi va in scena la gara d'andata: una partita che attira l'interesse di tutti gli appassionati di calcio. E tante ex leggende di questo sport hanno voluto essere presenti per lo spettacolo che promettono di regalare le sqaudre di Luis Enrique e Vince Kompany. Tra i vari vip, spiccano le presenze di tanti grandi ex calciatori come Clarence Seedorf, Lillian Thuram, Robert Pires, Wayne Rooney e... Cesc Fabregas. Il tecnico del Como ha voluto seguire da vicino la partita a scacchi tra due dei migliori allenatori in circolazione: il maestro Luis Enruique e l'emergente Kompany. 

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