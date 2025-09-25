Rooney e la battaglia contro l'alcol: "Senza mia moglie sarei già morto"

© Getty Images
Wayne Rooney ha rivelato che sarebbe già morto per alcolismo senza sua moglie Coleen, con la quale sta insieme fin da quando erano adolescenti. L'ex capitano dell'Inghilterra ha raccontato senza filtri la sua difficile battaglia contro l'alcol, spiegando come l'appoggio della compagna sia stato decisivo. I due, sposati dal 2008, hanno affrontato alti e bassi, scandali e momenti complicati, ma sono rimasti sempre uniti. "Credo sinceramente che senza di lei sarei morto", ha dichiarato Rooney nel podcast dell'ex difensore del Manchester United, già compagno di squadra dello stesso 'Wazza', Rio Ferdinand.
"Non mi ha mai controllato - ha dichiarato l'ex nazionale inglese a proposito della moglie -, ma mi ha aiutato a controllarmi. È la persona migliore che potessi incontrare. Non sapevo come gestire la pressione, mi sentivo di deludere tutti. L'alcol era la mia via di fuga".
Coleen, secondo il marito, è stata decisiva nell'aiutarlo a gestire le sue fragilità già dai 17 anni, quando Rooney era un talento emergente, ossessionato dal calcio ma anche attratto dalla vita notturna e dall'alcol, consumato in abbondanti quantità come valvola di sfogo. Per giorni interi beveva fino a stordirsi, restando chiuso in casa per non affrontare la gente. Per nascondere le sue sbornie, l'ex attaccante del Manchester United arrivava persino a usare colliri, gomme da masticare e dopobarba: una spirale che, a suo dire, avrebbe potuto portarlo alla morte senza il sostegno della moglie. La coppia, oggi genitori di quattro figli - Kai, Klay, Kit e Cass -, ha superato anche le infedeltà del passato. Coleen, parlando pubblicamente delle difficoltà, ha ammesso di aver scelto di restare soprattutto per i bambini: "Quando prendi decisioni simili, devi concentrarti su ciò che vuoi e non su quello che dicono gli altri".
