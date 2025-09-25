Rooney e la battaglia contro l'alcol: "Senza mia moglie sarei già morto"

Wayne Rooney ha rivelato che sarebbe già morto per alcolismo senza sua moglie Coleen, con la quale sta insieme fin da quando erano adolescenti. L'ex capitano dell'Inghilterra ha raccontato senza filtri la sua difficile battaglia contro l'alcol, spiegando come l'appoggio della compagna sia stato decisivo. I due, sposati dal 2008, hanno affrontato alti e bassi, scandali e momenti complicati, ma sono rimasti sempre uniti. "Credo sinceramente che senza di lei sarei morto", ha dichiarato Rooney nel podcast dell'ex difensore del Manchester United, già compagno di squadra dello stesso 'Wazza', Rio Ferdinand.