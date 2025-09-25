Logo SportMediaset
Brasile, Ronaldo: "Ancelotti richiami Neymar, nessuno come lui"

25 Set 2025 - 14:30

"Richiama Neymar in nazionale": è la richiesta che Ronaldo fa a Carlo Ancelotti, ct italiano della Seleçao che nelle sue quattro partite alla guida del Brasile non ha mai convocato il 33enne giocatore del Santos. Neymar è il miglior marcatore della storia del Brasile con 79 reti (due più di Pelè) in 128 partite (contro le 92 di O Rei) ma non gioca con la maglia verdeoro da ottobre 2023, quando subi' un grave incidente al ginocchio. Tornato a giocare in patria dopo l'esperienza in Arabia, all'Al Hilal, Neymar è di nuovo protagonista col Santos. Ma per ora Ancelotti non lo ha preso in considerazione. "È un giocatore decisivo per la Seleçao brasiliana. Non abbiamo un altro giocatore come Neymar", ha detto Ronaldo. "La gente spera al 100% che vada ai Mondiali perché se ci sarà, avremo sicuramente risultati migliori rispetto a quel che sarebbe senza di lui". A settembre, Ancelotti non aveva chiuso del tutto le porte a un ritorno di O Ney. "Deve rimettersi in forma per aiutare la nazionale e dare il meglio di sé ai Mondiali". 

