Calcio

L'ex ct Prandelli: "Allegri? Dominante, si carica i problemi e li risolve"

25 Set 2025 - 13:24

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex commissario tecnico della Nazionale Cesare Prandelli ha elogiato il lavoro svolto finora da Allegri sulla panchina del Milan. Queste le parole di Prandelli: "Sono molto felice dell’impatto che ha avuto, l’ha meritato perché ha dovuto sopportare giudizi immeritati. Max è dominante, ha una capacità di assorbire le situazioni più delicate e di gestirle con padronanza. Si carica i problemi e li risolve. E poi il Milan sta giocando bene, con l’Udinese ha divertito".

