Ronaldo, promessa mantenuta: a Santiago de Compostela in bici 

VALLADOLID

Il Fenomeno festeggia la promozione in Liga del Valladolid: dallo stadio Zorilla a Santiago de Compostela in bicicletta

Sei tappe da cinquanta chilometri l'una, dallo stadio Nuevo José Zorilla a Santiago de Compostela, tutte in sella a una bici elettrica. E' questo il viaggio della speranza appena intrapreso da Ronaldo il Fenomeno. Il fuoriclasse ex Inter, Barcellona e Real Madrid manterrà la promessa dopo la promozione in Liga del Valladolid, squadra di cui è presidente.

"Il cammino sarà molto bello, fisicamente lo so che soffrirò ma sarà un'esperienza indimenticabile”, aveva dichiarato a Mundo Deportivo il Fenomeno. Appena un anno fa il Valladolid retrocedeva in Segunda Division spagnola, scatenando la contestazione dei tifosi verso il neopresidente brasiliano.

Oggi nel ventre dello Zorilla si respira tutt'altra aria, perchè il Valladolid è riuscito a rialzarsi immediatamente, centrando primo posto a pari punti con l'Almeria e conseguente promozione in Liga. "Quando siamo retrocessi sapevo che dovevamo lavorare moltissimo per tornare in Liga. Ho fatto la mia promessa, abbiamo lavorato tutti molto bene, soprattutto all'inizio della stagione. E con tutti i cambiamenti che abbiamo fatto, è cambiata anche la filosofia del club. Il Cammino è qualcosa che ho sempre avuto in mente di fare", ha dichiarato il Fenomeno, che proprio a Compostela segnò uno dei gol più belli della sua carriera: era il 1996, e con la maglia del Barcellona insaccò dopo una sgroppata da centrocampo.