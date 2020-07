Ronaldo e Immobile, che sfida per la Scarpa d'Oro: Lewandowski trema

LA VOLATA

La sfida dello Juventus Stadium è stata storica. Con la doppietta di Cristiano Ronaldo e il gol di Ciro Immobile, infatti, entrambi i bomber hanno toccato quota 30 gol in Serie A, un evento che non succedeva in Italia dalla stagione 1950/1951: gli ultimi a riuscirci furono il milanista Nordahl (34 reti) e l’interista Nyers (31). L'attaccante della Lazio e quello della Juve hanno sempre più fame, ma in ballo non c'è solo la sfida per la classifica cannonieri. CR7 a Szczeney: "Para il rigore di Immobile"

C’è infatti un altro obiettivo all’orizzonte: la Scarpa d’Oro. In testa alla speciale classifica, che ogni anno incorona il miglior bomber d’Europa, al momento c'è Robert Lewandowski con 34 gol, ma il giocatore del Bayern Monaco è già in vacanza e CR7 e Immobile lo tallonano. Il polacco è in testa con 68 punti, i bomber di Juve e Lazio inseguono 60 punti, ma hanno davanti a loro ancora quattro partite per pareggiare i conti o magari per superarlo.

La sfida è apertissima, ma occhio anche al record di Higuain di 36 reti in una sola stagione stabilito con la maglia del Napoli. Ronaldo lo ha già messo nel mirino ("Sì, sarebbe bello batterlo") e per due come il portoghese e Immobile non c'è nulla di impossibile.

Vedi anche Serie A Serie A, Juventus-Lazio 2-1: doppietta di Cristiano Ronaldo, scudetto a un passo