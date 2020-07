Ronaldo, i gol che ipotecano lo scudetto scrivono nuovi record: "Ora punto Higuain"

I gol segnati da Cristiano Ronaldo alla Lazio ipotecano lo scudetto juventino e scrivono nuovi record nel tabellino personale del fuoriclasse portoghese. Salito a quota 30 reti in campionato (capocannoniere assieme ad Immobile) CR7 ha così raggiunto i 51 gol totali in Serie A, diventando il primo calciatore nella storia a segnare almeno 50 reti in Italia, in Inghilterra e in Spagna. Ma non solo questo: da stasera CR7 è il giocatore più veloce ad essere andato a segno almeno 50 volte in A nell'era dei tre punti: battuti Shevchenko (68 gare), Ronaldo (70), Milito (78) e Trezeguet (78). In più, va aggiunto, che questa per il portoghese è l'ottava stagione con non meno di 30 reti tra Liga, Premier e Serie A. Nella storia della Juve CR7 è invece il terzo a segnare almeno 30 gol in campionato dopo Felice Borel (31 nel 1933/34) e John Hansen (30 nel 1951/52).