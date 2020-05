Ronaldo, adesso ci siamo: pronto il ritorno a Torino

ATTESO

Dopo il falso allarme di qualche giorno fa, quando il suo arrivo sembrava cosa fatta - salvo poi smentita -, questa volta Cristiano Ronaldo è realmente pronto per tornare a Torino. A rivelarlo è il quotidiano Tuttosport, secondo cui, appunto, il fuoriclasse portoghese sarà in Italia entro il weekend. Questione di giorni, insomma, anche perché, in attesa di conoscere le disposizioni governative, il calcio si prepara a ripartire dal 18 maggio e, considerato l'obbligo di quarantena per le persone rientrate dall'estero, se non ora, insomma, quando?

Fatto sta che Cr7 è davvero pronto a lasciare il Portogallo, dove ha continuato ad allenarsi privatamente nell'ultimo mese abbondante, e rispondere alla convocazione della Juve. Convocazione che, in realtà, ufficialmente non c'è ancora ma che arriverà nelle prossime ore. Anche perché i bianconeri che hanno lasciato l'Italia sono parecchi e, fatta eccezione per Pjanic, già tornato, tutti dovranno prendersi un margine di 14 giorni per poi essere disponibili dal 18.

A Torino, insomma, si contano le ore - possibile che Ronaldo arrivi addirittura oggi, il jet privato è pronto - e, soprattutto, sono pronti a chiudere il caso degli ultimi giorni e smentire le voci secondo cui il portoghese si sarebbe rifiutato a un certo punto di tornare in Italia. Eccolo, invece, o almeno questo dovrebbe accadere. Oggi o al massimo in tre giorni. Poi sarà di nuovo Ronaldo e, si spera, di nuovo Serie A.