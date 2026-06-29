Ronaldinho: "Ravenna? Giocherò sicuramente minuti in gare ufficiali"

Ronaldinho è pronto a rimettere gli scarpini per un’ultima, suggestiva sfida professionale tra le fila del Ravenna. L’ex stella di Barcellona e Milan ha confermato ufficialmente il suo impegno con il club romagnolo in un'intervista rilasciata a Flashscore, spiegando che il progetto è nato da una solida intesa con il patron Ignazio Cipriani: "È iniziato quasi come un gioco, ma poi si è concretizzato in qualcosa di molto più grande".