Ronaldinho: "Ravenna? Giocherò sicuramente minuti in gare ufficiali"

Ronaldinho riparte dal Ravenna: il brasiliano conferma che giocherà una partita ufficiale in Serie C. I dettagli

29 Giu 2026 - 09:19
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Ronaldinho © instagram

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Ronaldinho è pronto a rimettere gli scarpini per un’ultima, suggestiva sfida professionale tra le fila del Ravenna. L’ex stella di Barcellona e Milan ha confermato ufficialmente il suo impegno con il club romagnolo in un'intervista rilasciata a Flashscore, spiegando che il progetto è nato da una solida intesa con il patron Ignazio Cipriani: "È iniziato quasi come un gioco, ma poi si è concretizzato in qualcosa di molto più grande".

Il fuoriclasse ha rassicurato i tifosi circa le sue intenzioni, dichiarando: "Il Ravenna è una sfida anche per me, sicuramente giocherò qualche minuto in una partita ufficiale" aprendo così la strada a un inedito impiego nel prossimo campionato di Serie C.

Nonostante i dubbi legati alla condizione fisica ("Farò del mio meglio"), il brasiliano ha promesso il massimo impegno e ha preannunciato l'arrivo di numerose novità legate alla sua collaborazione col Ravenna.

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