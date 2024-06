Raphinha smentisce Ronaldinho: "Ha chiesto i biglietti per vedere il Brasile"

In Brasile hanno fatto discutere le parole di ieri di Ronaldinho, molto critico con il Brasile verso la Coppa America. E dalla nazionale verdeoro c'è chi ha voluto rispondere all'ex giocatore di Milan e Barcellona, Raphinha: "Sono rimasto sorpreso da ciò che ha detto, e così anche il gruppo, non aveva mai detto niente di simile. Anzi, aveva sempre mostrato vicinanza alla nazionale e per tutti noi resta un idolo e un riferimento".