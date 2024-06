Ronaldinho: "Il peggior Brasile da anni: se vincerà, non festeggerò"

verso la coppa america

Duro messaggio social dell Pallone d'Oro 2005: "Mai vista una situazione del genere: manca l'amore per la maglia"

Ronaldinho si "ritira" da tifoso brasiliano: il Pallone d'Oro 2005 con un duro messaggio social annuncia di non riconoscersi nel Brasile che parteciperà alla Coppa America e quindi non vedrà nessuna partita dei verdeoro. "Questa è forse una delle peggiori nazionali degli ultimi anni, non ha leader degni di rispetto, per lo più sono giocatori mediocri. Non avevo mai visto una situazione del genere, manca l'amore per la maglia e soprattutto manca il calcio. Che peccato, mi arrendo: non vedrò alcuna partita di Coppa America né festeggerò un'eventuale vittoria finale" il post su Instagram.

IL MESSAGGIO DI RONALDINHO

"E' tutto ragazzi, ne ho abbastanza. Questo è un momento triste per chi ama il calcio brasiliano. Diventa difficile trovare lo spirito di guardare le partite. Questa è forse una delle peggiori squadre degli ultimi anni, non ha leader meritevoli di rispetto, per lo più giocatori mediocri. Seguo il calcio da quando ero bambino, molto prima di pensare di diventare un giocatore, e non ho mai visto una situazione così brutta. Manca amore per la maglia, manca grinta e soprattutto il calcio. Ripeto: le nostre partite recenti sono state una delle cose peggiori che abbia mai visto. Una vergogna.

Pertanto mi arrendo. Non guarderò nessuna partita della Coppa America e non festeggerò nessuna vittoria".