Ronaldinho, a Ravenna è subito show! Lo stop è clamoroso: "Diranno che è AI" VIDEO

14 Nov 2026 - 15:46
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Arrivato a Ravenna nella giornata di ieri, Ronaldinho si prepara a scendere in campo per la partita del campionato di Serie C con il Ravenna. Sarà il ritorno in campo in una gara ufficiale a nove anni dal ritiro nel 2015. Il 46enne fuoriclasse brasiliano, ex Milan, questa mattina ha preso parte alla seduta di rifinitura con la prima squadra presso lo Stadio Benelli, in preparazione al derby di domenica, in occasione del quale sarà a disposizione di mister Andrea Mandorlini. Come si vede dalle immagini sui canali social del Ravenna, nonostante l'età Ronaldinho non ha perso la classe che lo ha sempre contraddistinto regalando nei 15' aperti al pubblico alcune giocate spettacolari. "Diranno che è l'IA (Intelliggenza artificiale, ndr)", ha scherzato lo stesso Ronaldinho in un post sul suo profilo Instagram postando il video di un pallone stoppato con la magia del suo piede destro.

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