Ronaldinho torna in campo a Ravenna e consiglia il Milan: "Endrick? Può giocare ovunque"

Il debutto con la maglia del Ravenna è questione di ore. A 46 anni Ronaldinho è pronto a tornare in campo a undici anni dal ritiro. Il brasiliano ex Barcellona e Milan è atterrato ieri pomeriggio all'aeroporto di Forlì proveniente da Barcellona. Ad aspettarlo Lorenzo Tonetti, responsabile dei rapporti con la socìetà giallorossa e il presidente del Ravenna Ignazio Cipriani. Domenica Ronaldinho esordirà alle ore 17.30 allo Stadio Bruno Benelli nel derby contro il Forlì. Oggi il primo allenamento: "Ho realizzato la mia prima rete italiana nel derby contro l'Inter" ha dichiarato il brasiliano in una intervista concessa al Corriere della Sera. "Fu una serata speciale che è ancora nella memoria di tutti i milanisti. Era il 28 settembre del 2008: segnai di testa, non la mia specialità. Chissà se riuscirò nell’impresa di ripetermi anche domani". Attesa e un pizzico di emozione, anche. Con il Milan, lo si è visto, ancora nel cuore, tanto da farne un 'quasi' agente di mercato: "Nel mondo un altro Ronaldinho? Non mi piace fare paragoni. Ci sono tanti giocatori che mi piacciono, i brasiliani ad esempio. Anche Endrick? Certo, anche se è molto giovane". Già proprio il giocatore del Real, che piace tanto alla Roma e ai rossoneri: "E' pronto, può giocare in ogni campionato".