Gattuso: "Tifosi Lazio coerenti, ma sogno l'Olimpico pieno"

14 Nov 2026 - 15:04
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"La storia della Lazio è incredibile, il mio sogno è vedere la mia squadra con uno stadio pieno, festeggiare sotto la curva. Il calcio senza tifosi non è calcio. I nostri sono coerenti e difficilmente torneranno, ma noi dobbiamo onorare la maglia. La speranza è l'ultima a morire". Così l'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso, intervenuto ai canali ufficiali del club, dopo l'amichevole vinta per 2-0 contro i maltesi del Mgarr United, torna sul suo sogno di rivedere l'Olimpico pieno. Per quanto riguarda la situazione degli infortunati, in vista della ripresa del campionato, Gattuso ha aggiunto: "Lunedì faranno le risonanze Nuno Tavares, Zaccagni e Frattesi, bisogna aspettare per vedere l'entità dei danni. Per Sutalo e Marusic aspettimo ancora un po' di giorni e usciremo con un comunicato quando saremo sicuri delle diagnosi". "Gudmundsson? Non è brillantissimo, ma ha grandi giocate, ringraziamo che non ha avuto ricadute", ha detto ancora Gattuso che infine ha parlato dell'ottimo momento di Frattesi. "Può diventare uno dei migliori invasori del mondo. Lui è fondamentale, ma la differenza la stiamo facendo sull'attacco alla linea, ma non solo lui. Arriva a fari spenti, non è un caso che sta facendo tutti questi gol", ha concluso.

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