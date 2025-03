Romania, Hagi decorato con massma onorificenza nazionale

Il leader della 'generazione d'oro' della Romania, Gheorghe Hagi, sarà insignito domani, mercoledì 12 marzo dell'Ordine nazionale "Stella della Romania" con il grado di Cavaliere, per tutta la sua carriera sportiva. Lo ha annunciato l'amministrazione presidenziale romena. Il presidente ad interim della Romania, Ilie Bolojan, ha firmato il decreto che conferisce all'ex centrocampista Hagi, che ha giocato anche in Serie A nel Brescia dal 1992 al 1994, la più alta onorificenza dello Stato rumeno, per il suo attivo coinvolgimento nella divulgazione del calcio tra le giovani generazioni, secondo quanto riportato nell'annuncio.