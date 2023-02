Zaniolo non si scusa ora la Roma deve decidere se inserirlo in lista Uefa

tira e molla

Il club accoglie con freddezza la lettera inviata dal giocatore, che dovrebbe tornare ad allenarsi solo venerdì

© Getty Images

Le prove di disgelo tra Nicolò Zaniolo e la Roma, iniziate con la lettera aperta inviata ieri dal giocatore, avranno oggi un passaggio decisivo, in un senso o nell'altro. Entro mezzanotte il club giallorosso dovrà inviare alla Uefa la lista definitiva dei calciatori utilizzabili per le partite di Europa League contro il Salisburgo: se Zaniolo sarà tra i 25 selezionati da Mourinho, vorrà dire che anche la società tiene aperto uno spiraglio per ricomporre il caso sino a giugno; in caso contrario, il muro contro muro è destinato a durare almeno altri 4 mesi.

La sensazione è che l'esterno offensivo verrà escluso, perché a Trigoria la lettera di ieri è stata accolta con una certa freddezza visto che le parole tendono più che altro alla ricerca di una tregua più che a delle scuse, come si attende l'ambiente. Per ora l'unica posizione ufficiale è quella di Tiago Pinto che, parlando a Mediaset prima della Cremonese in Coppa Italia, ha gelidamente dribblato così la questione: "Al momento giusto parleremo con lui".

Dal punto di vista del campo, si attende il ritorno agli allenamenti del giocatore non prima di venerdì quando dovrebbe effettuare una visita psico-fisica per poi allenarsi a parte, lontano dalla squadra.