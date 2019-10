Totti regala spettacolo: tripletta ai giallorossi

Quando Francesco Totti indossa gli scarpini sai già che darà spettacolo. Seconda presenza per l'ex capitano della Roma nel campionato di calcio a 8 con la maglia dello Sporting Club e tripletta d'autore. Tre gol che, però, non sono serviti a regalare la vittoria alla sua squadra perché la Roma C8, maglia giallorossa ma nessun legame diretto con il club di Pallotta, ha chiuso 6-3. Una punizione e due tiri dalla distanza che sono il suo marchio di fabbrica davanti a cinquecento tifosi. Nel finale poi anche un po' di nervosismo con l'arbitro: "Tartaruga , comincia ad arbitrare bene. Se non sei capace, meglio che ti dedichi a qualcos’altro".