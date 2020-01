Totti ci ricasca: bufera social per un "like" a Buffon

Francesco Totti ci ricasca. Sui social è scoppiata infatti una nuova bufera per un "like" incauto dell'ex capitano giallorosso su Instagram a un post di Gigi Buffon. Nel dettaglio, l'ex "Pupone" ha messo un "mi piace" a una foto dell'ultima sfida vinta dalla Juve in Coppa Italia proprio contro la Roma. Un "errore" che molti tifosi giallorossi hanno subito notato e sottolineato, ricordando anche le precedenti gaffe online di Totti. Prima del "like" a Buffon, infatti, Francesco era già finito nel mirino dei supporter per un "mi piace" alla cessione di Florenzi (poi smentito goffamente) e per un altro "mi piace" ai complimenti di Bobo Vieri alla Lazio per i suoi 120 anni.