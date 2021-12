Totti all'Olimpico, il boato dei tifosi della Roma: "C'è solo un capitano"

Mancava dall'Olimpico per la sua Roma da due anni: l'ultima volta risaliva al 27 ottobre 2019 con suo figlio Cristian in occasione della gara contro il Milan. Il ritorno di Francesco Totti, ospite di uno sponsor, per la gara contro l'Inter è stato accompagnato da un boato da parte dei tifosi giallorossi, quando è stato inquadrato sul maxischermo al momento di prendere posto in tribuna. Poi cori e ovazioni: "Un capitano, c'è solo un capitano". Totti si è alzato dal posto e ha salutato per ringraziare. La stessa Roma ha annunciato il ritorno di Totti con un video su Twitter: "Bentornato all'Olimpico".