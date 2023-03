Roma, Totti su Spalletti: "Grande allenatore, non mi aspettavo questo Napoli"

LE PAROLE

L'ex capitano parla anche dei giallorossi: "Possono centrare la Champions e andare fino in fondo in Europa League"

© Getty Images Francesco Totti torna a parlare di Luciano Spalletti e lo fa spendendo ancora parole al miele per il suo ex allenatore, con cui i rapporti si erano bruscamente interrotti dopo il ritiro dal calcio dell'ex capitano della Roma: "Non mi aspettavo un Napoli così, però sapevo che era una buona squadra con un grande allenatore, un binomio ben fatto - le parole di Totti a Sky Sport in occasione di un evento benefico di padel -. Hanno fatto il massimo e sono stati fortunati a non aver trovato una squadra dietro che abbia saputo tenere il passo. Quando giocavo io c'erano la Juve o l'Inter che se facevi 20 vittorie ne facevano 19. Quest'anno non è stato così". Recentemente i due, seppur a distanza, avevano aperto a un incontro per chiarire le cose riguardo quell'ultima stagione da professionista di Totti.

L'evento, intitolato Finale del cuore, vede la partecipazione, tra gli altri, anche di Vincent Candela, Gigi Di Biagio e del ct Roberto Mancini: "Il campo lo paga lui, visto che gli ho presentato Retegui - ha scherzato Totti -. Lo avevo visto in alcuni video e mi aveva impressionato sul lato fisico e mentale. Comunque non l'ho segnalato io a Mancini, è un ragazzo che merita e ha una famiglia che lo aiuta alle spalle. Penso che avrà un bel futuro".

Il discorso si è poi spostato sugli oriundi in generale: "Erano altri tempi quando giocavamo noi, ognuno era del proprio Paese, ma ora il calcio è cambiato e Mancini in questo momento ha dei problemi, soprattutto in avanti. Io punterei sui settori giovanili, per far crescere i nostri talenti".

Inevitabile parlare anche di Roma: "Non ne parlo, sennò poi si dice che ho fatto o detto qualcosa di sbagliato. Può arrivare in zona Champions e spero faccia bene in Europa League, dove possono arrivare in fondo. La cosa che contano sono i risultati, poi se giochi bene o giochi male poco importa. La Samp? Era una delle squadre contro le quali mi piaceva giocare, segnavo spesso e mi portava fortuna. Domenica sarà una gara fondamentale per entrambe le squadre. Non so perché Belotti e Abraham segnino poco, ma spero che nelle ultime dieci partite possano segnare tanto".

Infine una battuta sul futuro di Antonio Conte: "Dove dovrebbe andare? Ha tante scelte e tante possibilità. Penso che prenderà tempo per decidere quale sarà la piazza migliore per ricominciare a lavorare".