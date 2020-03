Totti: "Ritorno alla Roma? Se Friedkin chiama, gli parlerò"

L'EX CAPITANO

Francesco Totti e la Roma, un legame che per forza di cose non potrà mai spezzarsi, anche adesso che l'ex capitano - dopo il divorzio traumatico dello scorso giugno - ha intrapreso l'avventura nell'agenzia di scouting. Tanto che si parla di un incarico nella nuova Roma di Friedkin che è pronta a nascere: "Se dovesse arrivare una telefonata, gli parlerò, valuterò. Mai dire mai".

L'ex capitano giallorosso ha parlato della stagione della squadra: "Quarto posto e vittoria dell'Europa League sono obiettivi raggiungibili ma le partite sono sempre meno e non è facile. Il gruppo deve restare unito, fare quello che sa e spero davvero di vedere la squadra raggiungere certi traguardi".

Sulla carriera da calciatore alla Roma: "C'è stato un momento in cui ho avuto la possibilità di andare via ma non sarei mai scappato per rispetto di tifosi e maglia. Non avrei mai potuto trovare una società come la Roma. C'è stata un'ipotesi concreta ma l'amore è andato oltre".

Il momento del calcio italiano e del Paese non è semplice: "Dobbiamo essere uniti, da Nord a Sud. La salute viene prima di tutto, per questo è giusto che chiuda il campionato. Certo, è un danno economico non da poco".