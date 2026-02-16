LA CONFERMA

Totti: "Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, manca qualche dettaglio"

L'ex numero 10 conferma la trattativa in corso per tornare nell'organigramma giallorosso

16 Feb 2026 - 12:19
videovideo

L'agenda è ancora piuttosto sgombra ma presto promette di riempirsi di impegni. Francesco Totti e la Roma sono di nuovo vicini. A confermarlo è proprio l'ex capitano giallorosso nell'ambito dell'evento di promozione di Betsson Sport Club. "Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, manca ancora qualche dettaglio da limare ma confermo che ci stiamo ragionando. Vediamo che si potrà fare. Ma non vi dico di più"

Gasperini: "Totti torna? Lo faccio giocare subito... Sto con De Rossi, il calcio non è 'fregare' un rigore"

Per Totti sarebbe un ritorno nella dirigenza della Roma dopo l'esperienza non positiva iniziata nel 2017, subito dopo il ritiro, e conclusasi appena due anni più. A sancire la fine del matrimonio tra l'ex capitano e il giallorosso la mancanza di reali poteri decisionali all'interno della società. Ora la terza vita in giallorosso, con la speranza di riscrivere un finale all'altezza della storia d'amore tra Totti e la Roma.

roma
francesco totti
dirigenza

