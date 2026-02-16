Totti: "Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, manca qualche dettaglio"

L'agenda è ancora piuttosto sgombra ma presto promette di riempirsi di impegni. Francesco Totti e la Roma sono di nuovo vicini. A confermarlo è proprio l'ex capitano giallorosso nell'ambito dell'evento di promozione di Betsson Sport Club. "Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, manca ancora qualche dettaglio da limare ma confermo che ci stiamo ragionando. Vediamo che si potrà fare. Ma non vi dico di più".