Roma, Gasperini: "Con Malen nel girone d'andata avremmo qualche punto in più. Mancata un po' di malizia"

"Probabilmente è mancata malizia nel finale, noi finiamo spesso queste gare con questi ragazzi che devono crescere e mettere minuti e personalità. Sono minuti in cui è importante avere freschezza ed energia che hanno, però è chiaro che alcune situazioni potevano essere tradotte meglio". Così il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini a Dazn dopo il 2-2 del Maradona contro il Napoli. "Malen? Sono sempre stato convinto delle sue caratteristiche, è un attaccante veloce. La squadra ha bisogno di un attaccante come lui che sta segnando con frequenza. Sono solo 4-5 partite che è con noi e può fare sempre meglio. Se riuscissimo a recuperare anche Dybala e Soulé, che era un po' acciaccato, diventeremmo ancora più competitivi. Non era facile segnare il rigore, lui calcia bene anche le punizioni. Non era facile contro Milinkovic, è stato precisissimo. Con Malen già nel girone di andata avremmo qualche punto in più. Come atteggiamento non abbiamo mai avuto difficoltà, abbiamo perso questi scontri diretti andando vicino come risultati. Meglio nel ritorno con i pareggi con Milan e Napoli ma con rammarico per il risultato".