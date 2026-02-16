Milan, Allegri può sorridere: Saelemaekers in gruppo

Arrivano buone notizie da Milanello dove il Milan sta preparando la sfida contro il Como in programma mercoledì a San Siro. Alexis Saelemaekers questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo e ha quindi smaltito il problema agli adduttori che lo ha costretto a saltare le gare di Bologna e Pisa. Ora toccherà a Massimiliano Allegri valutare se schierarlo titolare oppure farlo partire dalla panchina nel recupero della 24esima giornata di campionato.