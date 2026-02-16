Milan, Allegri può sorridere: Saelemaekers in gruppo

16 Feb 2026 - 13:30
© Getty Images

© Getty Images

Arrivano buone notizie da Milanello dove il Milan sta preparando la sfida contro il Como in programma mercoledì a San Siro. Alexis Saelemaekers questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo e ha quindi smaltito il problema agli adduttori che lo ha costretto a saltare le gare di Bologna e Pisa. Ora toccherà a Massimiliano Allegri valutare se schierarlo titolare oppure farlo partire dalla panchina nel recupero della 24esima giornata di campionato. 

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

Marotta risponde a Saviano: "Non so chi sia, ci penseranno gli avvocati"

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

Chiellini arriva in Lega Calcio ma no comment su Inter-Juve

Udinese-Sassuolo 1-2: gli highlights

Cremonese-Genoa 0-0: gli highlights

Parma-Verona 2-1: gli highlights

Torino-Bologna 1-2: gli highlights

Napoli-Roma 2-2: gli highlights

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

Inter-Juve, insulti ai dirigenti bianconeri al gol partita di Zielinski

Inter-Juve, Chiellini esplode al 2-2 di Locatelli

Pio Esposito: "Rosso a Kalulu? Non sono io a dover commentare"

CR7 torna dallo "sciopero" e fa 962 in carriera

Cremonese: Nicola e gli arbitri, la frecciata del tecnico

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

