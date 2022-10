Serie A: Volpato-show, la Roma rimonta il Verona e vince

Verona-ROma 1-3

I giallorossi vanno sotto alla mezz'ora, ma il rosso a Dawidowicz riapre la sfida: Zaniolo pareggia, poi entra in gioco l'ex Primavera col gol del sorpasso e l'assist per il 3-1 finale

Fatica e vince la Roma di José Mourinho, battendo 3-1 un tignoso Hellas Verona al Bentegodi e sopravanzando la Lazio alla vigilia del derby della Capitale. Dawidowicz è la croce e delizia dei gialloblù, col gol del vantaggio e l'espulsione che riapre la sfida. La Roma pareggia con Zaniolo, out per infortunio nella ripresa, e dilaga nel finale: l'eroe è Cristian Volpato, col gol del sorpasso e l'assist per il tris di El Shaarawy.

LA PARTITA

Fatica ma vince, la Roma, al Bentegodi: l'Hellas, in vantaggio con Dawidowicz e in dieci dalla mezz'ora per l'espulsione del polacco, viene sconfitta 3-1 con una rimonta che vale il quarto posto in Serie A. L'Hellas ha un avvio arrembante, coi guizzi di Kallon, ma è la Roma ad avere le migliori chances: spreca tutto Abraham, centrando un clamoroso palo a porta vuota dopo aver saltato Montipò. Il Verona fa sfogare gli avversari, bussa con Veloso e trova il vantaggio al 27': da corner il lusitano serve Faraoni per lo schema, e sul tiro dell'esterno arriva la deviazione vincente di Dawidowicz. La rete viene convalidata dopo un lungo check-Var, protesta la Roma per la posizione sospetta di Henry davanti a Rui Patricio. Il polacco, da eroe, diventa il protagonista negativo al 34': entrataccia su Zaniolo e rosso diretto. Bocchetti abbassa Tameze nei tre difensori,la Roma spinge e pareggia nel recupero: Mady Camara ruba palla e serve Abraham, l'inglese colpisce ancora il palo e sulla respinta arriva Zaniolo, che firma l'1-1. Si sblocca l'ex Inter, che non segnava dalla finale di Conference League, ma nella ripresa si infortuna e lascia il posto a Belotti. Mou stravolge la squadra e fa tremare il Bentegodi nel finale: Montipò devia in corner la punizione di Pellegrini, sull'azione seguente invece arriva la traversa di Matić. L'assedio giallorosso è costante e porta alla rimonta: Volpato è l'eroe della serata, segnando il gol del sorpasso con un gran rasoterra dal limite e fornendo l'assist per il 3-1 di El Shaarawy. L'ultimo squillo è dell'Hellas con Sulemana, ma è un tripudio giallorosso: la Roma vince e supera la Lazio, portandosi a 25 punti alla vigilia del derby. Il Verona, nonostante una buona gara, è ultimo con 5 punti insieme alla Cremonese.

LE PAGELLE

Miguel Veloso 6.5 - Partita di rara intelligenza calcistica. Dirige l'orchestra in entrambe le fasi, ogni azione dell'Hellas passa dai suoi piedi. Avvia l'azione del vantaggio, con un passaggio illuminante, e si rende anche pericoloso al tiro.

Tameze 5.5 - Parte molto bene, lottando sulla trequarti, ma si perde completamente quando viene spostato nel terzetto difensivo: è lui a perdere il pallone che dà il via all'azione del pari.

Dawidowicz 5 - Crea e distrugge. La sua rete porta nell'Olimpo il Verona per sette minuti, prima che la sua espulsione riporti in gara la Roma. La sua entrata a gamba alta su Zaniolo è ingiustificabile.

Volpato 7 - Otto mesi fa avviò la rimonta giallorossa nel 2-2 contro il Verona, stasera firma la vittoria. Mou scommette su di lui e viene premiato dal gol del sorpasso e dall'assist per il 3-1. Prestazione da tre punti.

Zaniolo 6.5 - Il migliore della Roma nel primo tempo. Punge in attacco ed innervosisce gli avversari, spesso cercando il contatto, poi trova il pareggio. Un gol che mancava dalla finale di Conference League. Esce per un problema fisico al 58'.

Abraham 4.5 - Prosegue la crisi, inspiegabile, dell'ex Chelsea. Sbaglia tutto lo sbagliabile, colpendo un palo a porta vuota e sprecando tre occasioni nitide nel primo tempo. Secondo tempo da corpo estraneo, senza rendersi mai pericoloso.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-ROMA 1-3

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò 6.5; Dawidowicz 5, Koray Günter 6, Ceccherini 5.5 (1' st Hien 6); Faraoni 6.5, Hongla 6 (40' st Sulemana sv), Miguel Veloso 6.5 (22' st Magnani 5.5), Depaoli 6; Kallon 6 (1' st Lasagna 6), Tameze 5.5; Henry 5.5 (32' st Djuric sv). All. Bocchetti. A disposizione: Chiesa, Perilli, Berardi, Doig, Terracciano, Cabal, Praszelik.

ROMA (3-4-2-1) - Rui Patricio 6; Mancini 6 (21' st Matić 6.5), Smalling 6.5, Ibañez 6; Karsdorp 6, Cristante 6 (1' st El Shaarawy 6.5), Camara 6.5 (37' st Shomurodov sv), Zalewski 6 (13' st Volpato 7); Pellegrini 6, Zaniolo 6.5 (13' st Belotti 5.5); Abraham 4.5. All. Mourinho. A disposizione: Boer, Svilar, Kumbulla, Viña, Zeki Celik, Bove, Tripi.

Arbitro: Sacchi.

Marcatori: 27' Dawidowicz (V), 47' pt Zaniolo (R), 43' st Volpato (R), 47' st El Shaarawy (R).

Ammoniti: Ceccherini (V), Cristante (R), Hongla (V), Hien (V).

Espulso: Dawidowicz (V) al 36'

LE STATISTICHE

Il Verona ha eguagliato la sua più lunga serie di sconfitte in Serie A: sette, come nel 1979 e nel 2018.

La Roma ha vinto quattro trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo luglio-agosto 2020.

Cristian Volpato ha collezionato quattro presenze in Serie A, segnando due gol, entrambi contro il Verona - il precedente risale al 19 febbraio scorso, all'Olimpico.

Cristian Volpato (18 anni, 350 giorni) è il più giovane giocatore della Roma ad aver segnato e fornito assist in una gara di Serie A dal 2004/05 – da quando Opta ha il dato completo.

Tutte le ultime quattro reti di Stephan El Shaarawy in Serie A sono arrivate oltre il 90° minuto; è il giocatore ad aver segnato più gol nei minuti di recupero nelle ultime due stagioni nella competizione.

L'ultimo giocatore del Verona, prima di Dawidowicz, a segnare e ricevere un rosso diretto in una gara di Serie A era stato Adrian Mutu, il 14 gennaio 2001, contro il Napoli.

Nicolò Zaniolo non segnava in Serie A dal 23 gennaio scorso, sul campo dell'Empoli; da allora, 16 presenze di fila in cui aveva solo fornito un assist.

Tutte le ultime sei reti di Nicolò Zaniolo in Serie A sono arrivate in trasferta, dopo che sei delle prime sette le aveva realizzate in casa.

Pawel Dawidowicz ha segnato il suo secondo gol in Serie A; il precedente risale al 26 gennaio 2020, in Verona-Lecce 3-0.

Dal ritorno del Verona in Serie A (2019/20), Marco Faraoni è il difensore ad aver fornito più assist nella competizione: 18, seguito da Theo Hernández e Di Lorenzo (entrambi 16) nel periodo.

La Roma è la squadra che ha colpito più legni in questo campionato: nove, di cui ben tre nella gara di oggi.