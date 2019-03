Serie A, Spal-Roma 2-1: Fares e Petagna stendono i giallorossi

16/03/2019

Nella 28.ma giornata di Serie A la Roma stecca a Ferrara. Al Mazza la squadra di Ranieri perde 2-1 con la Spal e lascia sul terreno punti preziosi nella corsa per la zona Champions. Fares sblocca la gara al 22' di testa sovrastando Karsdorp, poi Perotti pareggia su rigore al 54'. Di Petagna al 60' infine il gol che decide il match dal dischetto per un fallo dubbio di Juan Jesus. Per Semplici tre punti preziosi in chiave salvezza.