Serie A, Sampdoria-Roma 0-0: Ranieri rallenta i giallorossi

SAMPDORIA-ROMA 0-0

Secondo pareggio consecutivo per la Roma, che in casa della Sampdoria di Ranieri (all'esordio) non va oltre lo 0-0 al termine di una gara che offre ben poche emozioni. Nel primo tempo le squadre badano soltanto a non scoprirsi e soltanto nel finale si assiste a qualche tentativo. I giallorossi chiudono in 10 uomini per l'espulsione di Kluivert, che si fa cacciare per una doppia ammonizione all'86'. Serie A, Sampdoria-Roma 0-0: le foto del match

























































LA PARTITA

Comincia con un punto prezioso la nuova scommessa di Claudio Ranieri, che ferma l'emorragia della Sampdoria con un meritato 0-0 ottenuto contro la "sua" Roma. E se i blucerchiati sorridono per una classifica che torna a muoversi dopo un mese, lo stesso non si può certo dire in casa Roma. Dopo l'1-1 contro il Cagliari, la squadra di Fonseca (oggi in tribuna perché squalificato) va in campo con un atteggiamento rinunciatario e anche molta poca benzina. Nel primo tempo, in pratica, si gioca per lo 0-0: il 4-4-2 della Samp è stretto e concentrato a non offrire soluzioni, mentre gli ospiti si limitano a un giro palla sterile e senza ambizioni.

L'ingresso in campo di Dzeko per l'infortunio di Kalinic (al 46') non cambia il volto della Roma, che vive delle iniziative di Zaniolo e in qualche iniziativa di Pastore. La Samp, nel frattempo, è brava a non scomporsi e, anzi, prova ad alzare il baricentro con l'ingresso in campo di Bonazzoli poco dopo l'ora di gioco. Per attendere la prima occasione del match bisogna attendere il 70', quando Depaoli impegna Pau Lopez con un bel destro da fuori; i giallorossi invece replicano con un diagonale Pastore all'83'. E mentre la gara sembra scivolare tranquilla verso il triplice fischio, un'ingenuità di Kluivert (fallo inutile su Murru che gli costa la seconda ammonizione) rischia di costare cara alla Roma che chiude in 10 uomini e all'89' si salva con Pau Lopez sul tiro di Bonazzoli.



LE PAGELLE

Kalinic 5 - Praticamente non tocca palla all'interno dell'area di rigore. Nessuna occasione e nessuna idea per i compagni, che comunque non fanno nulla per rendergli la vita più facile. Esce sul finire del primo tempo per un guaio fisico.

Smalling 6,5 - Ottime letture in anticipo e buoni recuperi. Pomeriggio tutto sommato semplice, ma lui è comunque bravo a restare sempre concentrato.

Kluivert 5 - Troppo spesso corre a vuoto, oppure perde banalmente dei palloni. Nel finale si fa espellere con una seconda ammonizione del tutto evitabile.

Florenzi 5 - Largo a sinistra nei tre alle spalle del centravanti, però da quella parte si vede (e nemmeno troppo) soltanto Kolarov. Tiene il ritmo basso senza osare.

Bertolacci 6,5 - Torna a giocare in A un anno e mezzo dopo l'ultima volta e lo fa con grande grinta e personalità. Si esprime per 72 minuti a pieni giri, poi esce stremato.

Gabbiadini 5,5 - Lavora con attenzione e generosità senza palla, per il resto non offre squilli di alcun tipo.



IL TABELLINO

SAMPDORIA-ROMA 0-0

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Murillo 6,5, Colley 6,5, Murru 6,5; Rigoni 6 (15' st Depaoli 6,5), Viera 6, Bertolacci 6,5 (28' st Ekdal 6), Jankto 6; Gabbiadini 5,5 (20' st Bonazzoli 6,5), Quagliarella 6.

A disp.: Falcone, Ferrari, Chabot, Maroni, Ramirez, Leris, Augello, Barreto, Caprari. All.: Ranieri 6,5

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6,5; Spinazzola 5,5, Smalling 6,5, Mancini 6,5, Kolarov 6; Veretout 5, Cristante sv (8' Pastore 6); Kluivert 5, Zaniolo 6, Florenzi 5 (30' st Perotti 6); Kalinic 5 (46' Dzeko 5,5).

A disp.: Fuzato, Mirante, Cetin, Fazio, Juan Jesus, Santon, Antonucci. All.: Fonseca (squalificato, in panchina Nuno Campos) 5

Arbitro: Maresca

Marcatori: -

Ammoniti: Viera, Bertolacci, Bereszynski (S); Mancini (R)

Espulsi: 41' st Kluivert (R) per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

• Era da maggio 2019 contro il Sassuolo che la Roma non pareggiava 0-0 in Serie A, in quell’occasione con Claudio Ranieri in panchina.

• La Sampdoria non terminava un match casalingo in parità da ottobre 2018 in Serie A – 0-0 contro il Sassuolo.

• Claudio Ranieri è rimasto imbattuto in sette dei suoi nove esordi alla guida di un club di Serie A (6V, 1N).

• La Roma è imbattuta da otto trasferte di Serie A, anche se in ben cinque di queste l’incontro è finito in parità.

• Per la Roma record negativo di tiri (9) e tiri nello specchio (1) sotto la gestione Fonseca in tutte le competizioni.

• Aleksandar Kolarov ha giocato la sua 100ª partita con la maglia della Roma in tutte le competizioni, più di ogni altro compagno di squadra dal suo arrivo in giallorosso nel 2017/18.

• Sampdoria-Roma ha visto appena due tiri nel corso del primo tempo, almeno sei conclusioni in meno di ogni altra frazione di gioco di questa Serie A.

• Fabio Quagliarella non restava a secco per cinque presenze di fila in Serie A da ottobre 2018.

• Il primo tiro nello specchio della Roma è arrivato appena al 79° minuto di gioco, con Edin Dzeko; era da aprile 2018 (90° v Lazio) che i giallorossi non effettuavano il primo tiro in porta così tardi nel corso di un match di Serie A.

• Andrea Bertolacci non giocava un match di Serie A da 518 giorni (maggio 2018, con il Genoa sempre al Ferraris, contro il Torino).