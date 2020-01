Serie A: Roma-Lazio 1-1, si ferma a 12 la striscia vincente di Inzaghi

ROMA-LAZIO 1-1

di

ANDREA GHISLANDI

Nella 21a giornata di Serie A, la Roma pareggia 1-1 con la Lazio e interrompe a 12 la striscia vincente dei biancocelesti. Protagonisti in negativo del derby capitolino i due portieri: al 26' Strakosha esce male e Dzeko di testa porta avanti i giallorossi. Ancora più grave il pasticcio di Pau Lopez al 34': il numero 1 spagnolo smanaccia male di pugno un pallone destinato fuori e regala ad Acerbi il pari. Palo di Pellegrini al 44'. La Roma frena la marcia-Lazio lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Nella 21a giornata di Serie A, la Roma pareggia 1-1 con la Lazio e interrompe a 12 la striscia vincente dei biancocelesti. Protagonisti in negativo del derby capitolino i due portieri: al 26' Strakosha esce male e Dzeko di testa porta avanti i giallorossi. Ancora più grave il pasticcio di Pau Lopez al 34': il numero 1 spagnolo smanaccia male di pugno un pallone destinato fuori e regala ad Acerbi il pari. Palo di Pellegrini al 44'.





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Come all'andata finisce 1-1, ma lo spettacolo offerto disattende le attese soprattutto per demerito di una Lazio che incappa in una serata no dove da salvare c'è solo il risultato. Se il derby dell'andata è passato alla storia come quello dei pali (4 dei biancocelesti e 2 dei giallorossi), quello di stasera entra negli annali per le papere dei due portieri, veri protagonisti in negativo della stracittadina capitolina. Il primo a sbagliare è Strakosha che valuta male un lungo pallone di Cristante e permette a Dzeko di sbloccare la partita. Ma il peggio deve ancora arrivare, perché ciò che combina Pau Lopez è davvero clamoroso: sugli sviluppi di un angolo, Santon alza un pallone destinato a uscire, il numero 1 spagnolo interviene di pugno spedendo il pallone verso la propria porta, Smalling respinge sulla linea di porta ma Acerbi a due passi non può sbagliare.

Prima e dopo c'è tanta Roma e poca Lazio, che paga la serata poco ispirata di Luis Alberto, Correa e Immobile. Sono i giallorossi a fare la partita, mentre i biancocelesti non riescono quasi mai a ripartire. Il primo tempo si chiude con il palo di Pellegrini. Nella ripresa Under si conferma una spina costante e imprendibile per Lulic e dai suoi piedi nascono le azioni migliori. Calvarese assegna un rigore per un contatto Patric-Kluivert, ma torna sui suoi passi dopo aver visionato il Var. Dzeko ha un paio di buone occasioni, ma Strakosha non si fa sorprendere e si riscatta almeno parzialmente. Nel frattempo Inzaghi aveva irrobustito il centrocampo con Parolo al posto di un Luis Alberto che non ha preso affatto bene il cambio. Ma non è serata e l'infortunio di Correa è una brutta tegola. In casa Roma c'è la gioia per il quarto posto in solitaria, ma anche il grande rammarico per non aver sfruttato le tantissime occasioni create. Se all'andata il pareggio stava stretto ai ragazzi di Inzaghi, questa sera meritavano di più quelli di Fonseca.

LE PAGELLE

Under 7 - Il turco è una spina nel fianco per il povero Lulic, che non riesce quasi mai ad arginarlo. Tanta qualità e giocate sopraffine. Un giocatore ritrovato.

Pellegrini 6,5 - Il palo gli nega la gioia del gol, ha il merito di essere sempre nel vivo del gioco e di non mollare mai.

Pau Lopez 4 - La prima papera stagionale nella gara più importante della stagione. Incredibile l'errore con cui regala il pareggio ad Acerbi. Poi è solo ordinaria amministrazione.

Acerbi 6,5 - Tiene in gioco Dzeko in occasione dello 0-1, ma dietro è un muro invalicabile ed è bravo e fortunato a scartare il gentile regalo di Pau Lopez.

Strakosha 5 - L'uscita a vuoto su Dzeko è grave, poi si riscatta con due parate sul bosniaco nel secondo tempo ma la frittata era ormai fatta.

Immobile 5 - Il capocannoniere del campionato incappa in una serata no. Stretto nella morsa Smalling-Mancini non riesce mai a rendersi pericoloso e non trova mai la profondità.

IL TABELLINO

ROMA-LAZIO 1-1

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 4; Santon 6,5 (38' st Kolarov sv), Mancini 6, Smalling 6,5, Spinazzola 6; Cristante 6, Veretout 6 (44' st Pastore sv); Under 7, Pellegrini 6,5, Kluivert 5,5 (36' st Perotti sv); Dzeko 6,5. A disp.: Fuzato, Mirante, Fazio, Cetin, Juan Jesus, Florenzi, Bruno Peres, Kalinic. All.: Fonseca 6,5

Lazio (3-5-2): Strakosha 5; Luiz Felipe 5,5 (1' st Patric 6), Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 6, Luis Alberto 5,5 (26' st Parolo 6), Lulic 5; Correa 5,5 (31' st Caicedo 5,5), Immobile 5. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Berisha, Minala, Jony, A. Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi 5,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 26' Dzeko (R), 34' Acerbi (L)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Dzeko (R), Milinkovic-Savic (L), Lulic (L), Kolarov (R), Immobile (L)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• La Lazio è rimasta imbattuta per 15 partite di campionato di fila per la prima volta dal 2007.

• La Lazio ha guadagnato 13 punti da situazione di svantaggio, più di ogni altra squadra in questo campionato.

• Era dal 2002/03 che Roma e Lazio non pareggiavano entrambi i Derby in una singola stagione di Serie A.

• Edin Dzeko, con 71 gol al pari di Dino Da Costa, è ora il terzo miglior marcatore straniero della Roma in Serie A, dietro a Balbo (78) e Manfredini (77).

• L'attaccante della Roma Edin Dzeko ha segnato quattro gol di testa in questo campionato, più di ogni altro giocatore.

• La Roma ha segnato con il primo tiro nello specchio effettuato nella partita.

• Prima di oggi, in questo campionato, la prima conclusione della Lazio era sempre arrivata entro il 24° minuto (32 minuti e 26 secondi stasera).

• Quello di oggi è il primo gol del difensore della Lazio Francesco Acerbi contro la Roma in Serie A.

• Quello di Acerbi è il primo gol su sviluppo di corner subito dalla Roma in questa Serie A.

• Gara da titolare numero 50 per Cengiz Ünder con la maglia della Roma in tutte le competizioni.

• Gara da titolare numero 100 per Luis Alberto con la maglia della Lazio in tutte le competizioni.