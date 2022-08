Serie A, Dybala verso Juve-Roma: "Torno a casa, ma darò tutto per vincere"

Paulo Dybala è pronto al primo faccia a faccia col suo passato. Sabato alle 18.30 la Joya torna allo Stadium, dove affronterà la Juventus da avversario per la prima volta dopo il suo sofferto addio. Il fantasista della Roma ha voluto anticipare l'evento con un sentito messaggio social: "Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni - le sue parole -. Daró il meglio di me per far felice i tifosi giallorossi, sono convinto che sarà un grande spettacolo… E io darò il massimo per vincere. DAJE ROMA!".