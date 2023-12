Serie A, Sassuolo-Roma 1-2: Dybala e Kristensen trascinano Mou

sassuolo-roma 1-2

Il danese subentra nell'intervallo, si procura il rigore del pari e firma il gol della vittoria con una deviazione. I giallorossi approfittano del rosso a Boloca

Sassuolo-Roma, Mourinho sfida Berardi dopo le polemiche













































La 14a giornata della Serie A sorride alla Roma. I giallorossi, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per la rete di Matheus, svoltano nella ripresa e approfittano del rosso a Boloca (63') per rimontare il Sassuolo. Nasce così il 2-1 per Mourinho e i suoi al Mapei Stadium, con un eroe inatteso: Rasmus Kristensen si procura il rigore del pari, trasformato da Dybala, e segna (con una deviazione) la rete decisiva.

LA PARTITA

Rasmus Kristensen trascina la Roma di José Mourinho al quarto posto momentaneo, con annesso aggancio al Napoli: è questo il film della sfida del Mapei Stadium, che vede il Sassuolo perdere 2-1 in rimonta, crollando in dieci uomini. L'avvio migliore è dei giallorossi, con un buon impeto e i primi tentativi di sbloccare il risultato: Dybala trova la risposta di Consigli in due tempi, in un quarto d'ora iniziale decisamente bloccato. La Roma di José Mourinho subisce però la beffa al 25', nel primo reale tentativo del Sassuolo: Laurienté serve Berardi, che svirgola il tiro e serve Matheus Henrique, bravo a segnare sul secondo palo. Non c'è una reazione immediata allo svantaggio, ma i giallorossi si fanno vedere al 40': Lukaku fa da sponda per Dybala e Consigli devia in corner il suo sinistro a giro. Si va così al riposo sul vantaggio neroverde e Mou ordina l'assalto: dentro Azmoun e si passa alle tre punte.

La reazione giallorossa è palpabile, con una prima chance per Lukaku e il tiro out dell'iraniano, poi al 63' ecco l'episodio che svolta la gara. Un'entrataccia di Boloca su Paredes vale l'espulsione (al Var) dell'ex Frosinone, inizialmente ammonito. Mou stravolge la sua squadra con Pellegrini ed El Shaarawy per Mancini e Spinazzola, e prontamente arriva il pari: il rigore se lo guadagna Kristensen, steso da Erlic, e Dybala lo trasforma al 76'. Il danese, subentrato nell'intervallo con Azmoun, è l'uomo della vittoria: all'83' un suo tiro velleitario, reso imparabile dalla deviazione di Ruan Tressoldi, beffa Consigli per il 2-1. L'ex Leeds rischia anche di iscrivere il suo nome nel tabellino come assist-man, ma Pellegrini si fa murare da Pellegrini al 93'. Vince Mourinho e prosegue nella sua scalata: dopo i cinque punti nelle prime sei gare, la sua Roma ne ha messi a referto 19 in otto match, perdendo solo contro l'Inter. I giallorossi sono così quarti, col Napoli, con 24 punti. Ko pesante per il Sassuolo, che si ferma a 15 punti e perde due pedine per il Cagliari: non ci saranno lo squalificato Boloca e il diffidato Berardi, che è stato ammonito nella ripresa.

LE PAGELLE

Consigli 6.5 - Le sue parate tengono a galla il Sassuolo dopo il vantaggio: è decisivo su Dybala e Lukaku. Non può fare nulla sul rigore di Dybala e sul tiro deviato di Kristensen, ma si riscatta evitando il 3-1 di Pellegrini.

Berardi 6 - Questa volta l'esterno di Dionisi, messo sotto la lente d'ingrandimento da Mourinho per le sue proteste, non incide. L'assist (fortuito) per il gol di Matheus Henrique gli vale la sufficienza, ma fatica a trovare la posizione e a rendersi pericoloso.

Boloca 5 - Era stato il migliore del Sassuolo fino al 63': un uomo ubiquo, pronto a fermare ogni tentativo di ripartenza della Roma. Poi l'entrataccia e l'espulsione, che avvia la rimonta giallorossa. Compie un'autentica sciocchezza e se ne accorge subito, senza neanche protestare dopo il check al Var

Kristensen 7 - L'uomo della provvidenza per la Roma non è sicuramente quello che si aspettava Mourinho. Il danese, ampiamente criticato dal tecnico e dai tifosi, si procura il rigore del pareggio e segna (fortunosamente) il 2-1. Subentro da ricordare, il suo: rischia anche di servire un assist a Pellegrini.

Dybala 6.5 - Anche nei momenti bui del primo tempo è l'unico a provarci: uno-due con Lukaku e gran sinistro deviato in corner da Consigli. Prova a far segnare il belga e trasforma il rigore dell'1-1, poi esce per proteggere la vittoria.

Lukaku 5.5 - Ha una sola ed unica fiammata, quando serve l'assist del potenziale pareggio di Dybala nel primo tempo. Lavora col fisico e con le sponde, ma l'emblema della sua gara è il tiro al 53': debole e non efficace.

IL TABELLINO DI SASSUOLO-ROMA 1-2

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli 6.5; Toljan 5.5, Ruan 5.5, Erlić 6, Viña 5.5 (44' st Pedersen sv); Boloca 5, Matheus Henrique 6.5; Berardi 6 (44' st Castillejo sv), Thorstvedt 5.5 (35' st Bajrami sv), Laurienté 6 (19' st Racic 6); Pinamonti 5.5 (35' st Defrel sv). All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Cragno, Mulattieri, Ferrari, Ceide, Volpato.

ROMA (3-5-2) - Rui Patricio 6; Mancini 6 (23' st Pellegrini 6), Llorente 6, N'Dicka 5.5; Karsdorp 5 (1' st Kristensen 7), Cristante 6, Paredes 6, Bove 5.5 (1' st Azmoun 6), Spinazzola 6 (23' st El Shaarawy 6); Dybala 6.5 (41' st Celik sv), Lukaku 5.5. All. Mourinho. A disposizione: Boer, Svilar, Belotti, Renato Sanches, Aouar, Zalewski.

Arbitro: Marcenaro.

Marcatori: 25' Matheus Henrique (S), 31' st Dybala rig. (R), 38' st Kristensen (R).

Ammoniti: Thorstvedt (S), Berardi (S), Kristensen (R), Matheus Henrique (S), Erlic (S).

Espulso: Boloca (S) al 18' st.

LE STATISTICHE DI SASSUOLO-ROMA 1-2

La Roma ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N, 1P), per i giallorossi tante vittorie esterne quante ottenute nelle precedenti 15 di campionato (6N, 7P).

La Roma ha ottenuto sette punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A: meno solo di Lecce e Sassuolo (entrambi a otto).

A partire dalla scorsa stagione, solo il Napoli (16) ha ottenuto più rigori della Roma in Serie A (13, alla pari del Sassuolo).

A partire dalla scorsa stagione, solo Domenico Berardi (10) ha realizzato più reti su rigore di Paulo Dybala (sette, al pari di Ciro Immobile) in Serie A.

Paulo Dybala ha segnato in due gare consecutive di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile – contro Sampdoria e Torino in quel caso.

Da agosto 2021, la Roma è la formazione che ha ricevuto più espulsioni dirette a favore in Serie A (10, almeno due in più di chiunque altro – a otto il Verona).

Da inizio anno, il Sassuolo è la formazione che ha ricevuto più cartellini rossi diretti in Serie A (quattro).

La Roma ha segnato 13 gol (inclusi i due di oggi) nell’ultimo quarto d’ora di gioco, almeno cinque più di ogni altra squadra in questa Serie A.

Domenico Berardi ha preso parte a sette reti (tre gol e quattro assist) nelle ultime otto gare contro la Roma in Serie A, dopo che il classe ’94 aveva partecipato a solo due (1+1) nelle precedenti nove con i giallorossi nella competizione.

Delle sei reti realizzate da Matheus Henrique in Serie A (in 64 presenze), quella contro la Roma è la prima messa a segno in gare casalinghe dal centrocampista brasiliano nella competizione.

In aggiunta, Matheus Henrique (dopo la rete vs Empoli) è andato a segno per due gare consecutive di Serie A per la prima volta nel massimo campionato.

Andrea Consigli (487) ha superato oggi Giuseppe Favalli (486), diventando così in solitaria il 21° giocatore con più presenze in Serie A.

Bryan Cristante ha raggiunto oggi le 250 presenze in Serie A (179 delle quali con la maglia della Roma).