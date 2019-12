Roma, Zubiria: "L'Europa League è un obiettivo"

La Roma pesca il Gent in Europa League, un sorteggio tutto sommato positivo visto che l'obiettivo giallorosso è quello di arrivare in fondo: "Eravamo pronti a qualsiasi avversario, anche le altre squadre presenti a Nyon erano preoccupate di trovarci - le parole di Manolo Zubiria -. Di sicuro avremmo potuto pescare di peggio ma saremo pronti per il Gent, vogliamo arrivare sino alla finale e questa coppa è uno degli obiettivi importanti di questa stagione". A maggior ragione considerando il lavoro di Fonseca: "Il mister ha esperienza in questa competizione, la sua mano si vede e questo ci dà fiducia per la coppa. Con così tanti infortuni ha gestito bene le partite del girone facendo bene pure in campionato".