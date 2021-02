Roma, Zaniolo finalmente negativo: "Sono tornato"

Una buona notizia in casa Roma arriva da Nicolò Zaniolo. Lo sfortunato centrocampista giallorosso, infatti, ha annunciato di essere tornato negativo dopo l'ultimi tampone per il Covid-19. "Negativo, sono tornato", ha annunciato su Instagram. Il 21enne talento di Fonseca avrebbe comunque potuto interrompere la quarantena essendo passati i 21 giorni dalla contrazione del virus, data 18 gennaio. Superate le visite d'idoneità a Villa Stuart, Zaniolo da domani sarà di nuovo a Trigoria per gli allenamenti.